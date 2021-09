A Roma venceu em casa o Sassuolo ( 2-1 ), com El Shaarawy a marcar o golo da vitória nos descontos. José Mourinho, a cumprir o jogo 1.000 na carreira, celebrou em grande esse remate certeiro, com um sprint pela linha lateral até junto dos jogadores, a fazer lembrar os festejos do golo de Costinha no Manchester United-FC Porto de 2004.