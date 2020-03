Movistar lançou uma mini-série (obrigatória) para todos os amantes do ciclismo

A carregar o vídeo ...

Não sabemos se o plano inicial era este, mas a verdade é que a altura escolhida não poderia ter sido a melhor. Num momento em que toda a Espanha (tal como muitos outros países do mundo) está em quarentena por causa do coronavírus, a equipa Movistar estreou esta sexta-feira o documentário "O dia menos pensado", no qual mostra pormenores exclusivo da temporada 2019. A mini-série, com seis episódios, está disponível na Netflix e promete fazer furor entre os fãs da modalidade.