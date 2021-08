A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen regressou esta quarta-feira ao centro de treinos do Inter , onde esteve com o plantel dos nerazzurri e com a equipa técnica liderada por Simone Inzaghi. O médio dinamarquês 'distribuiu' abraços e tirou ainda algumas fotografias com o emblema de Milão, tendo recebido ainda uma miniatura do troféu da Serie A, que o Inter venceu em maio último. [Vídeo: Inter]