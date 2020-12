A carregar o vídeo ...

Uma mulher de 90 anos foi a primeira pessoa no mundo a receber esta terça-feira a vacina da da Pfizer contra a Covid-19 fora dos testes realizados, no dia em que se inicia a vacinação no Reino Unido. Margaret Keenan faz 91 anos na próxima semana e disse que este foi "o melhor presente de aniversário".