Mulher de Dani Alves visita o jogador na prisão: «Não o vou deixar só no pior momento da sua vida»

A carregar o vídeo ...

Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, visitou o jogador na prisão e à saída explicou que não o vai "deixar só no pior momento da sua vida". Recorde-se que a imprensa espanhola noticiou que a modelo - que chegou a apagar quase todas as fotos do casal no Instagram - pediu o divórcio, depois de o brasileiro ter sido acusado de violar e agredir uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona. Dani Alves está em prisão preventiva deste o dia 20 de janeiro. (Vídeo Twitter/Fiestatelecinco)