Apesar de Lucas Veríssimo estar lesionado e ausente ainda por um longo período, a mulher do defesa central esteve este domingo na Luz para seguir o duelo com o Estoril e nas redes sociais partilhou um vídeo no qual se mostra rendida ao ambiente no reduto das águias. "É lindo demais!", escreveu Amanda Veríssimo.