A carregar o vídeo ...

Corinna Schumacher, a mulher de Michael Schumacher, não escondeu a felicidade depois do filho, Mick, ter sido 8.º no, conquistando, assim, os seus primeiros pontos no Mundial de Fórmula 1. A mãe, orgulhosa, distribuiu abraços na boxe da Haas. (Vídeo Haas)