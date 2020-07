Mulher sofre acidente, sai do carro em biquíni e começa a dançar em frente da polícia

A carregar o vídeo ...

É um dos vídeos que está a fazer furor em Espanha. Esta sexta-feira, em Lepe, na zona de Huelva, uma mulher protagonizou um momento surreal, quando depois de ter um acidente de viação saiu do carro em bíquini e... começou a dançar em frente das autoridades. Para mais, conforme se pode ver no vídeo acima, chegou mesmo a provocar os polícias que a tentavam travar. Acabou detida pelas autoridades e, chegada à esquadra, realizou o teste do balão e ainda de drogas, tendo ambos sido negativos.