Nem mesmo Pep Guardiola escapa às multas de estacionamento. Esta segunda-feira, o técnico inglês foi apanhado com o carro estacionado onde não devia e foi naturalmente multado. Para lá da multa, o funcionário camarário que agiu no local tentou ainda garantir uma foto com o técnico do Manchester City, que apesar de aparentar estar mais ou menos bem disposto... se recusou a tirar a selfie.