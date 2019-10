A carregar o vídeo ...

No Polónia-Brasil, a contar para o Campeonato do Mundo de Voleibol, deste domingo, cujo a seleção canarinha venceu por 3-2, com os parciais de 25-19, 23-25, 19-25, 25-16 e 11-15, a seleção europeia teve uma jogada nada ortodoxa.