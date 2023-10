A carregar o vídeo ...

Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, esteve à conversa com Alejandro Panfil, enviado Record em Buenos Aires, e com Jorge García, do jornal 'AS', sobre o Mundial'2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, juntamente com Uruguai, Argentina e Paraguai - que vão receber três jogos como forma de assinalar o centenário da prova. Saiba tudo o que está em causa.