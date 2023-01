A carregar o vídeo ...

Ivana Knoll realizou uma brincadeira nas redes sociais. A musa croata do Mundial'2022, que nunca escondeu o gosto pelo exercício físico, fez uma comparação com Cristiano Ronaldo: "Ronaldo quem?", disse, com bom humor, num vídeo onde mostra o trabalho de pernas realizado no ginásio.