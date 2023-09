Petar Musa ampliou a vantagem do Benfica diante do Portimonense ainda nos primeiros 20 minutos, concluíndo com facilidade uma jogada que começa num passe longo de Kökçü para David Neres, que na esquerda serviu o croata para o golo. Foi o terceiro tento do dianteiro na Liga Betclic 2023/24.