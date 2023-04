A carregar o vídeo ...

Houve um momento insólito na bancada em Santa Catarina, no estádio Heriberto Hülse. Na claque do Criciúma a festa foi grande. A equipa venceu a final do campeonato catarinense, frente ao Brusque, com um golo aos 90 minutos (1-0). Entre os adeptos, surgiu um... cão. E o 'melhor amigo do homem' não se importou.