A carregar o vídeo ...

O 'Diário Auriverde' que o departamento de comunicação do Tondela revelou, neste sábado, na conta de Instagram dos beirões, deu a conhecer um dia na vida do médio Pepelu em isolamento social. A permanência dos mesmos horários de quando o trabalho diário era no relvado, o tempo dedicado ao FIFA e até os dotes de culinária do "Chef Pepelu" são conselhos ou aprendizagens que se podem extrair do exemplo do espanhol.