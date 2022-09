Na Eslováquia tentaram revolucionar a maneira de tentar marcar um golo após canto... mas o árbitro não deixou

A carregar o vídeo ...

Tudo aconteceu na partida entre o Rovinka e o Slovan Most Pri, a contar para o quarto escalão do futebol da Eslováquia. Dois jogadores do Slovan Most tentaram inovar a forma de atacar a bola na sequência de um canto: arriscaram fazê-lo às cavalitas para ganhar mais uns centímetros! O árbitro deu conta do sucedido e não permitiu a 'inovação', apenas deixando o jogo prosseguir após terem ambos os pés no chão.