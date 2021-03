Nacer Bouhanni arrisca pesada sanção por causa desta ação no sprint

A carregar o vídeo ...

O sprinter francês Nacer Bouhanni, da Arkéa-Samsic, arrisca ser alvo de uma pesada sanção por parte da UCI, devido à sua ação no sprint final da Cholet-Pays de la Loire. No caso, por conta do encontrão na direção das barreiras a Jake Stewart (Groupama-FDJ), que deixou o oponente fora da luta. Bouhanni até tinha acabado no pódio, mas o colégio de comissários atirou-o para o último posto, mas a punição poderá ser ainda mais severa...