No final de novembro Marta Díaz ofereceu a Sergio Reguillón a PlayStation 5, e logo aí mostrou que possivelmente não teria a companhia do namorado durante algum tempo . E com razão... a namorada do lateral-esquerdo do Tottenham bem tenta chamar a atenção, pedindo um beijo, mas a reação do jogador diz tudo. Um momento divertido protagonizado pelo casal e partilhado nas redes sociais.