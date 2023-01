Namorada de Salvio irritada com adeptos por estarem a pedir... fotos com o ex-Benfica: «Deixem-no!»

A carregar o vídeo ...

Toto Salvio viu-se este fim de semana envolvido numa cena caricata, quando a sua namorada expressou o seu desagrado com os adeptos do Pumas UNAM (e também com o próprio jogador) por este estar a ser bastante solicitado para tirar fotos. "Deixem-no! Anda-te embora... Podem sair?", atirou Sol Rinaldi, visivelmente agastada. Isto enquanto Salvio, de forma muito tranquila, ia acedendo aos pedidos...