Marta Díaz ofereceu a Sergio Reguillón a PlayStation 5, mas logo logo desejou nunca o ter feito. Em vídeo publicado na rede social 'TikTok' a namorada do lateral-esquerdo do Tottenham divulgou a reação do jogador ao receber a mais recente consola da Sony. [Vídeo: TikTok / Marta Díaz]