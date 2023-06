Nani a jogar pelos veteranos? Aconteceu no Juventude da Castanheira-Moitense

A carregar o vídeo ...

Já imaginou se, depois de combinar uma 'futebolada' com os seus amigos, de repente do outro lado repara que está um jogador internacional português, que passou por clubes como o Sporting ou Manchester United? Pois bem, foi isso que sucedeu aos jogadores dos veteranos do Juventude Castanheira, que viram o Moitense reforçar-se com um reforço de peso chamado... Nani.



O momento foi captado em vídeo para a série 'Class is Permanent', do canal Shoot for Love, sendo possível ver e ouvir-se não só as palavras de Nani, mas também perceber o entusiasmo de todos os jogadores perante a presença tão ilustre. E houve até um jogador que levou para casa um prémio especial: as chuteiras do próprio Nani.