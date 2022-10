Nani e os primeiros meses na Austrália: «As pessoas reconhecem-me em qualquer lado»

A carregar o vídeo ...

Nani contou, no primeiro episódio da série 'A-Leagues All Acess', como tem sido a sua experiência na Austrália desde que rumou ao Melbourne Victory, em julho, destacando o "ambiente agradável" que se vive no país e confessando que não esperava ser reconhecido tantas vezes. Além disso, o internacional português falou ainda sobre o filho, frisando que este "gosta de competir" e que está, aos poucos, a entrar no mundo do futebol. (Vídeo: YouTube/KeepUp)