Nani foi decisivo na vitória (1-0) do Adana Demirspor na receção ao Trabzonspor ao marcar o único golo do encontro a contar para a 8.ª jornada do campeonato turco. O triunfo deixa a formação de Adana no 3.º lugar da tabela classificativa, apenas atrás de Fenerbahçe (1.º) e Galatasaray (2.º). [Vídeo: Nani/Twitter]