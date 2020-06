O Benfica somou, esta segunda-feira, na deslocação à Madeira, a segunda derrota consecutiva para o campeonato, ao perder 2-0 diante do Marítimo. Nanu, médio dos insulares, esteve em destaque na reta final do encontro, com duas arrancadas que contribuíram para os dois golos dos maritimistas. [Vídeo: VSports]