Não é a primeira vez mas é raro: funcionária do Man. United verifica a credencial... de Ronaldo

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais reconhecidos do Mundo e também uma das celebridades mais famosas do planeta. Por isso, é normal que não precise de identificação para dizer de quem se trata, mas nem sempre. Uma das exceções aconteceu esta terça-feira, quando o português se preparava para entrar no... estádio do Manchester United. Uma funcionária pediu a credencial ao craque da equipa da casa, sendo que o uso de máscara de cor preta não terá ajudado ao fácil reconhecimento do futebolista. [Imagens: TNT Sports Brasil]