Não é preciso procurar mais: este é o autogolo mais insólito do ano

Na verdade, a ficha de jogo até atribui o golo a Cristian Flores, do Estudiantes de Mérida, mas o grande protagonista deste golo é mesmo o defesa do Hermanos Colmenarez. Tudo aconteceu esta madrugada, num jogo do campeonato venezuelano, quando um defensor caiu 'redondo' após um remate violentíssimo o atingiu no rosto.



O jogador em causa ficou estendido no relvado, visivelmente mal-tratado, sem ninguém se tivesse importado em parar o jogo - nem a equipa adversária nem o árbitro. Vai daí, Flores tentou a sua sorte de longe e a bola, de forma caprichosa (e muito cruel), bateu no tal defesa que estava no chão... e enganou o guarda-redes. Segundos depois, o defensor ainda estava no chão, visivelmente abalado com a bolada que levou no rosto.



No final, refira-se, o Hermanos Colmenarez acabou por vencer por 4-2.