Cristiano Ronaldo marcou no último jogo do Manchester United em casa esta época, diante do Brentford ( 3-0 ), e enquanto dava, juntamente com os colegas, uma volta ao relvado para agradecer aos adeptos soltou esta frase. Isto enquanto o comentador afirmava que o United não podia depender de um jogador de 37 anos, mesmo tratando-se de Ronaldo.