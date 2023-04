«Não podemos fazer isso, meu!»: gesto de Rio Ferdinand no Santiago Bernabéu dá que falar

A carregar o vídeo ...

Presente no estádio Santiago Bernabéu para comentar o Real Madrid-Chelsea para a BT Sport, Rio Ferdinand protagonizou um momento que está a dar que falar nas redes sociais. Tudo porque o posto de reportagem prévio obrigava os comentadores a pisarem... o símbolo dos merengues. "Acho que temos de ter uma conversa aqui Coley [Joe Coel]. O que eles nos estão a pedir para fazer? Estão a pedir-nos para ficar em cima do símbolo do Real Madrid. Não podemos fazer isso, meu! É aqui que temos supostamente de estar... Temos de falar com alguém responsável para falarmos, porque não podemos fazer isto", disse o antigo defesa.