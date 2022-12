«Não quero trabalhar mais contigo»: Selecionador dos Camarões revela o que disse a Onana em vídeo amador

A carregar o vídeo ...

Rigobert Song, selecionador dos Camarões, surge esta quinta-feira num vídeo polémico que anda a circular pelas redes sociais onde aborda o momento em que comunicou ao guarda-redes André Onana que não contava mais com ele para participar no Mundial'2022. A conversa decorreu ontem [quarta-feira] na casa do treinador e terá sido, segundo o próprio, gravada sem a sua autorização.