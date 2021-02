A carregar o vídeo ...

Após a derrota desta segunda-feira com o Moreirense, o presidente do Farense, João Rodrigues, foi à sala de imprensa do Estádio São Luís e teceu duras críticas sobre o trabalho das equipas de arbitragem que têm dirigido os jogos dos algarvios. "Sentimo-nos extremamente prejudicados", atirou, entre outras considerações, o líder máximo do Farense. [Vídeo: Facebook SC Farense]