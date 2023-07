«Não tens tomates»: guarda-redes 'picou' Shaqiri e deu-se mal

A carregar o vídeo ...

O suíço Xherdan Shaqiri ajudou esta madrugada na vitória do Chicago Fire sobre o Minnesota United, por 3-2, ao fazer o primeiro golo da sua equipa de penálti. Um golo que surgiu aos 69', depois de uma troca de provocações com o guarda-redes Dayne St. Clair. Primeiro o suíço disse que ia picar a bola, o guardião respondeu-lhe com um "não tens tomates"... Trocaram sorrisos e outras palavras, antes de Shaqiri marcar mesmo, ainda que não com a prometida cavadinha.