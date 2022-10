Nápoles no topo da Serie A com Mário Rui em destaque: cruzamento perfeito e golo de Gio Simeone

O Nápoles assumiu a liderança isolada da Serie A, ao golear por 4-1 na visita à penúltima colocada Cremonese, por 4-1. A turma napolitana aproveitou da melhor forma o deslize da Atalanta (empate diante da Udinese) e assumiu a ponta da tabela num jogo no qual o triunfo apenas surgiu no derradeiro quarto de hora. Mário Rui, que foi titular, acabou por ser decisivo, já que foi dele a assistência para o 2-1, marcado por Gio Simeone. Veja o lance no vídeo acima.