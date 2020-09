A carregar o vídeo ...

Os Miami Heat venceram (116-114) os Milwaukee Bucks no jogo 2 das meias-finais da conferência Este no playoff da NBA, com um lance final controverso. Com o encontro empatado Jimmy Butler sofreu uma falta de Giannis Antetokounmpo a um décimo de segundo do fim - uma jogada que teve de ser revista - e executou os dois lances-livres decisivos já sem tempo no relógio.