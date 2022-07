Neemias Queta já impõe respeito na NBA: «Não me conheces, mano...»

A carregar o vídeo ...

Apesar de ter perdido diante dos Orlando Magic , Neemias Queta assinou este sábado a melhor exibição até à data com a camisola dos Sacramento Kings, ao terminar a partida com 23 pontos, 8 ressaltos e 3 assistências. Um dos momentos altos da sua atuação foi um inesperado triplo a 5 segundos do final, que acabou por ser determinante para forçar prolongamento. E quando dizemos inesperado... nem os adversários esperavam, como se pode entender por esta troca de palavras entre Paolo Banchero e o português. "Não era suposto teres acertado aquele triplo", atirou o jogador dos Magic, levando como um resposta um direto "não me conheces, mano. Não conheces...".Se não conhecia... Banchero ficou a conhecer.