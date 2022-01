Nélson Veríssimo, a lesão de Seferovic e a possível saída de Gedson

A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo revelou esta segunda-feira, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista, agendado para as 19h45 desta terça-feira, que Seferovic vai estar ausente da equipa "nos próximos dias". Já sobre a ausência de Gedson Fernandes no treino de hoje, o treinador das águias justificou-o com uma possível saída do médio. [Vídeo: BTV]