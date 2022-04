Nélson Veríssimo e as contas pelo 2.º lugar: «É uma questão de lógica e matemática»

A carregar o vídeo ...

O empate () deste sábado frente ao Famalicão complicou as contas do Benfica em tentar alcançar ainda o 2.º lugar da tabela classificativa até ao final do campeonato.Em declarações na conferência de imprensa no estádio da Luz, após o apito final, Nélson Veríssimo assumiu que as contas pela vice-liderança tratam-se de questões de "lógica e matemática" uma vez que, em caso de triunfo do Sporting no Bessa na segunda-feira, as águias ainda têm possibilidade de chegar ao 2.º posto.