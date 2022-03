A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu por 1-0 em casa do Ajax, num jogo no qual Nélson Veríssimo reconhece que a equipa soube adaptar-se às circunstâncias do jogo, mostrando aquilo que diz ter sido uma prova de "inteligência". Por outro lado, em conferência de imprensa, o técnico das águias explicou a troca operada ao intervalo, de Adel Taarabt por Soualiho Meïté.