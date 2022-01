A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a intermitência de Rafa poder estar relacionada com a adaptação do avançado às suas ideias, Nélson Veríssimo assumiu que o internacional português pode estar a atravessar um momento "menos bom". Contudo, o treinador do Benfica diz conhecer as capacidades do camisola 27 e tudo o que pode oferecer à equipa. [Vídeo: BTV]