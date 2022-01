A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo assumiu que o empate () frente ao Moreirense acabou por complicar a tarefa do Benfica na luta pela conquista do título de campeão nacional, constatando que essa mesma missão poderá complicar-se ainda mais caso Sporting e FC Porto vençam amanhã os seus respetivos jogos no campeonato. [Vídeo: BTV]