Cristiano Ronaldo falhou o Portugal-Croácia ( 4-1 ) devido a lesão. No final da partida, já com o relvado vazio, o capitão da Seleção Nacional foi fazer sprints sozinho. Nem a infeção num dedo do pé direito trava CR7, que já aponta à Suécia, na próxima terça-feira.