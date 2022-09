A carregar o vídeo ...

Fatawu executou um tiro de pé esquerdo do jovem extremo para ver e rever. Ao serviço do Gana, o extremo, de 18 anos, brilhou a alto nível com disparo que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes da Nicarágua, num golo que abriu o placard do jogo particular em Lorca.