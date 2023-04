A carregar o vídeo ...

Amahl Pellegrino, experiente avançado norueguês do Bodo/Glimt, estreou-se a marcar esta temporada no campeonato com um hat trick diante do Stabaek, na 2.ª jornada da prova. O último golo do ponta de lança é uma autêntica obra de arte, que merece ser vista... e revista! [Vídeo: TV2 Sport]