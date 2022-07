Neres deu 'show' a cantar, a tatuagem de João Victor e o hino: os bastidores do estágio do Benfica

A carregar o vídeo ...

O Benfica revelou esta quinta-feira, através de um curto 'teaser' de um vídeo exclusivo da plataforma 'BPlay', os bastidores dos primeiros dias de estágio das águias em solo inglês. No vídeo, com quase 40 segundos, é possível ver o 'show' que David Neres deu a cantar na praxe habitualmente feita aos jogadores mais novos, a tatuagem que João Victor tem no joelho direito e ainda o momento em que todos os jogadores cantaram o hino do clube. [Vídeo: SL Benfica]