Neto coloca Abel Ferreira entre os três melhores treinadores do Mundo "atrás de Klopp e Guardiola"

Neto, antigo futebolista brasileiro, agora apresentador do programa 'Donos da Bola, já criticou Abel Ferreira em outras ocasiões, mas agora teceu rasgados elogios ao treinador do Palmeiras, colocando-o entre os três melhores do Mundo. Já sobre Paulo Sousa, Neto vaticinou que o técnico do Flamengo será despedido quando o clube for eliminado da Libertadores. (Vídeo YouTube)