A carregar o vídeo ...

O apelido Ali dá-lhe um enorme peso pelo legado do seu avô, mas Nico Ali Walsh não parece estar a acusar a pressão. Este sábado, na sua estreia no mundo do boxe, o neto do lendário Muhammad Ali começou da melhor forma a sua carreira, ao bater de forma espectacular Jordan Weeks por KO logo no primeiro assalto.