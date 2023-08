Neymar chega à Arábia Saudita no avião privado do príncipe: um Boeing 747 avaliado em 500 milhões

A carregar o vídeo ...

Neymar viajou para a Arábia Saudita no avião privado do príncipe Al-Waleed bin Talal, um colossal Boeing 747, avaliado em 500 milhões de euros. A aeronave tem 76 metros de largura e 20 de altura, podendo transportar até 530 passageiros. O brasileiro, recorde-se, assinou um milionário contrato com o Al Hilal, onde vai ser treinado por Jorge Jesus. (Vídeo Twitter)