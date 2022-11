A carregar o vídeo ...

Neymar deixou os companheiros de seleção boquiabertos ao concluir com sucesso um desafio lançado esta segunda-feira pelo apresentador brasileiro Luciano Huck para o programa 'Domingão'. O capitão do Brasil tinha de dominar uma bola 'caída do céu' a 35 metros de altura e consegui-o em grande estilo, levando os colegas de seleção à loucura.