A carregar o vídeo ...

Neymar aproveita as férias para se divertir na companhia dos amigos. O jogador do PSG subiu ao palco num concerto de Wesley Safadão, na Bahia, onde cantou e dançou. Quem também se divertiu à grande foi Gabigol (do Flamengo), bem como o surfista Gabriel Medina. (Vídeo YouTube)