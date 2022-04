A carregar o vídeo ...

Marco Verratti e Neymar, ambos jogadores do PSG, passaram pelo torneio de ténis de Monte Carlo, que se disputa esta semana no principado, e aproveitaram para desafiar Novak Djokovic a dar uns toques na bola. Toques de futebol numa bola de ténis... com um tamanho anormal! Veja as imagens. (Vídeo Tennis TV/Instagram Novak Djokovic)