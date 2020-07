Neymar 'ensina' Sergio Ramos e Benzema a marcar um penálti à Cruyff

A carregar o vídeo ...

Na quinta-feira, no jogo no qual se consagrou como campeão, o Real Madrid viveu um momento caricato, quando Sergio Ramos e Karim Benzema tentaram combinar para marcar um penálti à Cruyff. A tentativa saiu 'furada' e os merengues bem se podem inspirar naquilo que Neymar e Icardi fizeram esta sexta-feira, no encontro de preparação do Paris SG diante do Waasland-Beveren (vitória por 9-0). O brasileiro deu para o lado e o ítalo-argentino fez o resto. Simples, não é?